У БЮТ вимагають розслідувати інцидент зі стріляниною у ресторані Києва

Інцидент з нападом на громадян із застосуванням вогнепальної зброї у Києві, до якого за даними ЗМІ може бути причетний син Президента Віктора Ющенка – Андрій Ющенко, - вимагає серйозного та ґрунтовного розслідування. Про це заявили народні депутати від БЮТ, які ініціюють створення Тимчасової слідчої комісії. Заяву Юрія Прокопчука, Романа Забзалюка і Сергія Міщенка оприлюднив офіційний сайт Блоку Юлії Тимошенко.

Як повідомляв УНІАН, вчора пізно ввечері один з відвідувачів київського ресторану “Козачок” стріляв на стоянці для машин у відвідувачів ресторану з травматичної зброї.

Як повідомили у Дарницькому райуправлінні міліції, на місце інциденту виїжджала міліція, були опитані свідки. За попередніми даними, стріляли з травматичної зброї в повітря. У той же час свідок події К., який побажав залишитися невідомим, повідомив УНІАН, що той, хто стріляв, цілився саме в людей.

Обставини події з`ясовуються.

Деякі ЗМІ повідомили, що в стрілянині брав участь син Президента Андрій ЮЩЕНКО, проте в Дарницькому райуправлінні міліції цю інформацію спростували. “Це якийсь наклеп”, - сказали в міліції.

Свідок інциденту також підтвердив УНІАН, що син Президента не брав участі в стрілянині.