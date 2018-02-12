Валентин Резніченко - лідер рейтингів найбільших"прозорих" областей

Голова ДніпроОДА Резніченко вивів область у лідери рейтингу прозорості.

ГО «Громадський контроль» опублікувала рейтинг ОДА України за прозорістю держзакупівель в 2017 році. Перше місце у рейтингу посіла Дніпропетровськаобласть.

«Обласні державні адміністрації багато в чомувизначають курс, політику та швидкість змін на місцях, тому дуже важливо розуміти, яке ставлення в ОДА до відкриття ринку державних закупівель для бізнесу», - зазначають укладачі рейтингу.

За даними ГО «Громадський контроль», у 2017 році всіобласні та районні адміністрації провели закупівель на загальну суму 46 млрд. грн. Рейтинг показує успіхикожної з областей за чотирма критеріями.

За кількістю закупівель за процедурою відкритих торгівв ТОП-5 увійшли Дніпропетровська, Донецька, Львівська, Київська, Харківська область. За відсоткомвідкритих торгів, що відбулися (цей критерій демонструє якість роботи чиновників з тендерною документацією та наявність в регіоні бізнесу, зацікавленого в участі), лідерами стали Дніпропетровська, Львівська, Харківська, Одеська, Рівненська області.

Третій критерій показує, наскільки замовники(чиновники) прагнуть, щоб закупівля відбулася. Рейтинг ОДА за цим критерієм будувався як співвідношення закупівель, які пройшли за переговорною процедурою через двоє відкритих торгів, які не відбулися, до кількості проведених відкритихторгів. Перша «п'ятірка» за цим критерієм включає такіобласті: Дніпропетровська, Львівська, Донецька, Одеська, Харківська.

Четвертий критерій показує бажання ОДА відкриватибільше можливостей для бізнесу. Він базується на співвідношенні конкурентних допорогових закупівельдо неконкурентних. Аналіз закупівель показав, щолише 8 ОДА відкрили ринок допорогових закупівель. І лідерами стали такі області: Дніпропетровська, Вінницька, Запорізька, Донецька, Чернігівська.

І, нарешті, рейтинг містить усереднені результати, якідозволяють визначити лідерів та аутсайдерів за всімачотирма критеріями і по всій країні. Кращимивиявилися Дніпропетровська, Львівська, Вінницька, Донецька, Запорізька області.

Як відомо, ОДА входять до президентської вертикалівлади, оскільки глави обладміністрацій призначаютьсяпрезидентом. Глава лідера рейтингу ДніпропетровськоїОДА Валентин Резніченко неодноразово заявляв, щовін і його адміністрація представляють саме «команду президента».