Черновецький вже збирається брати гроші за воду з бюветів?

Черновецький вимагає облаштувати бювети лічильниками і брати плату за користування водою. Про це заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

Як повідомив опозиційний політик, «Київводоканал» звернувся до районних адміністрацій з вимогою забезпечити облік води, що подається через бюветні комплекси, та укладання договорів про сплату за неї за тарифами, затвердженими для населення.

Дмитро Андрієвський зауважив, що у разі відмови або зволікання з укладенням договорів «Київводоканал» погрожує припинити подачу води до бюветів.

«Це черговий податок, запозичений Черновецьким у сеньйора Помідора. Наступний крок – хіба що запровадити плату за дощ», - зазначив політик.

На його думку, «Київводоканал» не має жодного права брати плату за безкоштовну воду.

«Це вода з відкритого джерела, на купівлю чи транспортування якої «Київводоканал» не витрачає жодної копійки. Тому змушувати киян її купувати, це все одно, що вимагати платити за воду з колодязя», - зазначив Дмитро Андрієвський.