Угорщина висунула Україні умову щодо мовного питання

Без такого кроку Угорщина не припинить блокувати співпрацю між Україною та НАТО і ЄС.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вимагає від України утриматися від реалізації освітнього закону до узгодження із закарпатськими угорцями усіх деталей щодо навчання мовами національних меншин.

Як йдеться у повідомленні на сайті угорського МЗС, про це Сійярто сказав учора, 12 лютого, на прес-конференції.

"Угорщина не відмовлятиметься від своєї позиції стосовно українського закону про освіту без правових гарантій", - наголосив Сійярто.

"Якби Угорщина відмовилась від своєї можливості застосовувати вето в міжнародних організаціях, то це було б відмовою від єдиного інструменту, за допомогою якого вона може захищати закарпатських угорців та змушувати Україну дотримуватися міжнародних норм", - заявив глава МЗС Угорщини.

За його словами, на 14-15 лютого планувалося засідання Комісії НАТО-Україна на рівні міністрів оборони. Угорщина заблокувала проведення цієї зустрічі, і тому генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг поінформував країни-члени, що засідання не відбудеться.

"Хоча вони намагалися чинити тиск на Угорщину з вимогою не застосовувати право вето, країна стримала ці зусилля, тому що це обов'язок угорської дипломатії - захищати угорців, незалежно від їх місця проживання", - підкреслив міністр.

За його словами, у міжнародній політиці усе взаємопов’язано, і з цієї причини Угорщина не сприйматиме твердження, що питання нацменшин не має бути пов'язаним з правом вето в міжнародній організації.

"Кожна країна, яка працює у тісній взаємодії з НАТО, здійснює та втілює річну програму, і в рамках цієї угоди Україна зобов'язалася дотримуватися прав меншин. Якщо Україна серйозно ставиться до встановлення тісніших зв'язків з НАТО і Європейським Союзом, то вона повинна виправдати їхні очікування", - наголосив Сійярто.

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За його словами, Угорщина скасує вето, якщо українська влада узгодить з представниками нацменшин всі деталі щодо мов навчання представників нацменшин.

"Зі боку Угорщини, щоб знято вето, Україна повинна, відповідно до очікувань Венеціанської комісії та Європейського Союзу, утриматися від початку реалізації закону доти, доки не досягне домовленості щодо кожного пункту закону з національними меншинами, включаючи угорську меншину", - заявив Сійярто.

За його словами, якщо українська влада призупинить втілення закону до завершення консультацій з національними меншинами, то це стане підгрунтям для переговорів стосовно віднайдення обнадійливого рішення для врегулювання ситуації.

Також Сійярто зазначив, що консультації між представниками української влади та угорської меншини із Закарпаття повинні розпочатися завтра, 14 лютого, й Угорщина готова надати усю необхідну допомогу закарпатським угорцям.

Як повідомляв УНІАН, новим законом «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою.

Водночас мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії.

Згідно з висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня 2017 року, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті.

Міністерство освіти і науки запропонувало три варіанти імплементації ст. 7 закону «Про освіту» щодо мови навчання в Україні, які будуть прописані в законі «Про загальну середню освіту». Відповідний законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні.

7 лютого заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар за результатами поїздки до Закарпатської області заявив про узгодження з угорською стороною шляхів врегулювання «мовного питання» в освітніх закладах Закарпаття.

Своєю чергою в МЗС Угорщини заперечили досягнення з Україною порозуміння щодо навчання мовами меншин.

Сьогодні, 13 лютого, Столтенберг закликав Київ і Будапешт врегулювати конфлікт навколо закону про освіту, щоб проведення засідань Комісії Україна-НАТО було розблоковано.