Верховний комісар ОБСЄ у справах нацменшин висловив позицію щодо освітнього закону в Україні

Дзаньєр зазначив, що право на вивчення мов нацменшин треба зберегти нарівні з необхідністю вивчення української мови.

Верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Дзаньєр відзначив необхідність вивчення української мови усіма громадянами із збереженням права на вивчення мов національних меншин.

Про це у мікроблозі Twitter повідомив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар, який зустрівся із представником ОБСЄ під час візиту до Закарпатської області.

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"Візит до Ужгорода розпочався із зустрічі з верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Дзаньєром", - зазначив дипломат.

"Верховний комісар чітко підтвердив розуміння необхідності вивчення державної мови всіма громадянами України із збереженням права на вивчення мов національних меншин", - відзначив Боднар.

Довідка УНІАН. Новим законом «Про освіту», який набув чинності 28 вересня 2017 року, в Україні вводиться 12-річна середня освіта, мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова – українська. Право осіб, які належать до національних меншин, на навчання рідною мовою реалізується через класи (групи) з навчанням мовою відповідної нацменшини поряд з державною мовою. Водночас мовні положення закону (ст. 7) викликали занепокоєння Польщі, Румунії, Угорщини, Греції, Болгарії. Згідно із висновком Венеціанської комісії, оприлюдненим 8 грудня, українській владі рекомендовано збалансувати положення мовної статті.

Міністерство освіти і науки запропонувало три варіанти імплементації ст. 7 закону «Про освіту» щодо мови навчання в Україні, які будуть прописані в законі «Про загальну середню освіту». Відповідний законопроект буде внесено на розгляд Верховної Ради навесні.