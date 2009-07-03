Ющенко про стабільність, Конституцію, чесну гру і персональний конфлікт

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що процедура внесення змін до Конституції має стартувати якнайшвидше.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він заявив сьогодні ввечері у прямому ефірі Чорноморської телерадіокомпанії під час спеціального проекту «Нова Конституція – наш спільний крок до майбутнього».

Глава держави відзначив, що у будь-якому разі процедура внесення конституційних змін займатиме не менше 12 місяців, але розпочатися вона має, безумовно, якомога раніше президентських виборів.

На переконання В.ЮЩЕНКА, це стане свідченням того, що проект конституційних змін виписується не в інтересах окремих політиків, а спрямований на встановлення в країні політичної стабільності.

«Початок цієї процедури до виборів засвідчить, що процес конституційних змін є відкритий. Ми розписуємо чесну гру: чим більше ми зробимо до президентських виборів, тим більше буде свідчень, що це Конституція не під когось», – сказав він.

В.ЮЩЕНКО переконаний, що початок цього процесу не можна відкладати в інтересах розвитку Української держави. «Якщо ми хочемо жити стабільно, жити в розвитку вже сьогодні, то і ці зміни треба робити вже сьогодні», – сказав він.

На переконання Президента, нинішня політична нестабільність породжена не персональним конфліктом тих чи інших політиків, а несбалансованими повноваженнями основних конституційних інституцій – відтак ця проблема має вирішуватися саме через конституційні зміни. «Тема стабільності – це тема Конституції. Це не тема пакту, альянсу чи якихось домовленостей», – сказав Президент.