У Черновецького хочуть відновити пеню при розрахунках за ЖКП

Кияни заборговували за надані житлово-комунальні послуги (ЖКП) з урахуванням заборгованості за попередні періоди більш як 300 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції начальник Головного управління з питань цінової політики Київської міської державної адміністрації (КМДА) Василь ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

За його словами, в 2006-2008 рр. оплата за житлово-комунальні послуги з урахуванням погашення заборгованості становила більш як 100%, кияни почали активно повертати борги. Рівень розрахунків за поточні платежі становить 92-94%.

«Дійсно, є борг. І це борг населення, який склався вже історично, він становить на сьогодні більш 300 млн. грн.», – сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

Причиною виникнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги він назвав популістську політику в країні.

Начальник Головного управління з питань цінової політики КМДА вважає, що на сьогодні немає реальних важелів впливу на людину, яка не платить за житлово-комунальні послуги. «Можна виграти суд, провести судове засідання, можна за судом зобов`язати заплатити, але реально прийти забрати майно, забрати квартиру неможливо. Навіть той механізм, який був реальним і достатньо ефективним, – пеня, депутати відмінили», – сказав В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ.

На його думку, якщо нарахування пені відновлять, то «не буде боргу, тоді все буде більш-менш нормально».

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ пояснив, що влада столиці вирішила на 50% підвищити тарифи на ЖКП для населення, бо з міського бюджету до держбюджету вилучається 7,5 млрд. грн. «Нам навіть частини, половини цього було досить, щоб і далі виділяти дотації теплопостачальним і водопостачальним організаціям, ЖЕКам, аби не підвищувати тарифи», – сказав він. При цьому, за словами В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, в бюджеті Києва не передбачено «жодної гривні» на дотацію тарифів.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ також відзначив, що нинішні тарифи все одно не покривають собівартості надання житлово-комунальних послуг. Наприклад, собівартість утримання житлово-експлуатаційними організаціями (ЖЕО) 1 кв. м житла в 2008 році становила 2 грн. Середній тариф на 1 червня ц.р. становив 1,01 грн. При цьому доходи ЖЕО становили 80 коп. З урахуванням підвищення тарифів ЖЕО все одно не покриває витрати, їх доходи підвищилися до 1,7-1,8 грн.

За даними В.ЯСТРУБИНСЬКОГО, до кінця року буде розроблено порядок, виходячи з якого, кожен киянин знатиме вартість кожної з 26-ти послуг, що надаються.

В.ЯСТРУБИНСЬКИЙ додав, що наступні етапи подорожчання ЖКП у міськадміністрації в даний час не обговорюються.