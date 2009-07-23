Литвин: є побоювання, що вибори у штатному режимі не відбудуться

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що президентські вибори в Україні “у штатному режимі не відбудуться”.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті “Сільські вісті”.

Спікер зазначив, що не хоче, щоб його звинувачували у “нагнітанні настроїв катастрофізму, але при такому розвиткові подій є побоювання, що вони (вибори Президента України - УНІАН) у штатному режимі не відбудуться”.

“Головна небезпека у тому, що той, кого проголосять переможцем, не буде легітимним в очах людей... Формальності будуть дотримані, але відсутність їх законного сприйняття в очах людей потягне за собою інші негативні наслідки. Відчуваючи свою неповноцінність, така людина намагатиметься утвердитися за рахунок різних акцій” – заявив В.ЛИТВИН. На його думку, це можуть бути й акції “демонстративно викличного характеру, щоб змусити людей себе полюбити”. “На серйозну й виважену політику, на жаль, у такому випадку розраховувати не доводиться”, – сказав голова ВР.

Принагідно він нагадав, що в одному зі своїх звернень вже вказував, що в разі, якщо не будуть визначені правила гри і не буде продемонстровано, що український правлячий клас уміє домовлятися, то “немає гарантій, що відбудуться цивілізовані вибори, результати яких народ сприйме”.

В.ЛИТВИН переконаний, що вибори Президента України відбудуться уже на основі зміненого законодавства, і зміни будуть ухвалені вже у процесі виборчої кампанії. “Як завжди у нас, законодавство працюватиме вже навздогін кампанії, що йтиме на повну силу”, - сказав він, додавши, що “будуть і наміри підігнати ці правила «під себе».

Говорячи про законопроект, який розглянутий парламентом в першому читанні, щодо внесення змін до виборчого законодавства, В.ЛИТВИН зазначив, що “є в ньому й рейдерські схеми”. За його словами, “люди, які писали ці зміни, мають витончений розум і витончену практику”, і ними закладено “низку позицій, які дозволять їм відсіяти тих, хто буде скаржитися, і легально – через закон – забезпечать собі реальну перевагу”.

Спікер зазначив, що, зокрема, передбачено норму про те, що більшість членів виборчої комісії “може своїм рішенням вигнати з дільниці спостерігачів”, а також передбачається зняття Центрвиборчкомом з перегонів того чи іншого кандидата, який може оскаржити таке рішення упродовж двох днів. В.ЛИТВИН також зауважив, що передбачається також норма про те, що “переможця виборів оголошує голова ЦВК і рішення набуває сили негайно, а не після публікації в офіційних засобах масової інформації і в такий спосіб відрізається можливість для будь-яких оскаржень”.

В.ЛИТВИН не виключає, що основні політичні сили парламенту хочуть дотримати ухвалення змін до виборчого законодавства “до останнього моменту”, швидко проголосувати, “а потім – вже у процесі виборів – долати вето”.