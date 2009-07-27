Зустріч Ющенка з Патріархом Кирилом розпочалася

В офіційній резиденції глави держави - Будинку Городецького - розпочалася зустріч Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Патріарха Московського і Всієї Русі КИРИЛА.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента України, планується, що основними темами розмови стануть державно-церковні відносини в Україні та перспективи розвитку православ`я.

На початку зустрічі В.ЮЩЕНКО привітав Патріарха Московського і Всієї Русі КИРИЛА з його духовним пасторським візитом до України. За словами глави держави, від цих відвідин Україна очікує отримати багато позитивних сигналів, яких потребує православ`я. Він висловив сподівання на продовження діалогу щодо перспектив розвитку православ`я в Україні, який українська сторона дуже цінує.

За оцінкою В.ЮЩЕНКА, в Україні православ`я має сприятливі умови для розвитку, свідченням чого є відновлення і передача церкві соборів, храмів та інших культових споруд. Президент України висловив переконання, що державна політика щодо церкви є правильною, хоча в українському православ`ї мають місце проблеми, зокрема існування чотирьох православних конфесій.

За словами В.ЮЩЕНКА, ця проблема дісталася Україні у спадок і є не лише проблемою України і українського православ`я. Глава держави анонсував, що цю проблему, яка забирає потенціал православ`я в Україні, буде обговорено під час зустрічі з Патріархом КИРИЛОМ.

Зі свого боку Патріарх Московський і Всієї Русі КИРИЛ подякував за запрошення здійснити візит в Україну, який він отримав від Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА. Відзначаючи історичну роль Києва у розвитку православ`я, він зокрема, зазначив, що Київ для нього «наш русский Иерусалим и Константинополь в одном лице». Відтак свій візит до України Патріарх розглядає не лише як пасторський, а й вбачає в ньому паломницьку місію.

Патріарх КИРИЛ також зазначив, що давно підтримує з Президентом діалог щодо релігійної ситуації в Україні, а також планує під час сьогоднішньої зустрічі обговорити низку інших питань.

З української сторони у зустрічі беруть участь заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Російській Федерації, Перший заступник секретаря РНБО, Спеціальний представник України з розвитку відносин з РФ Костянтин ГРИЩЕНКО, секретар Ради Національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР, інші духовні особи.