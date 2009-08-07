Посол Грузії не виключає повторення російсько-грузинського конфлікту

Надзвичайний і Повноважний Посол Грузії в Україні Григол КАТАМАДЗЕ не виключає можливості повторення російсько-грузинського конфлікту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Виключити таку ймовірність ми не можемо», - сказав посол.

Кажучи про визнання Росією незалежності Абхазії і Південної Осетії, посол висловив думку, що якщо світ допустить визнання незалежності Абхазії і Південної Осетії, то це викличе ланцюгову реакцію не тільки в регіоні, а й у світі, і зокрема в Російській Федерації.

Як повідомлялося, Росія 26 серпня 2008 року визнала незалежність Південної Осетії і Абхазії. Цьому передувало введення грузинських військ до Південної Осетії 8 серпня і подальша російська операція з примусу Грузії до миру і захисту російських громадян.