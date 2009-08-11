Медведєв звинуватив Ющенка в антиросійському курсі

Президент Росії Дмитро Медведєв направив послання президентові України Віктору Ющенку, в якому повідомив, що «в умовах антиросійського курсу українського керівництва мною прийнято рішення відкласти приїзд в Україну нашого нового посла». «Конкретні терміни будуть визначені пізніше, з урахуванням реального розвитку російсько-українських відносин», йдеться в посланні російського президента. Текст послання опублікований сьогодні на сайті Кремля.

«Проблеми в двосторонній співпраці, звичайно, існували й раніше. Проте те, що ми спостерігаємо в роки Вашого президентства, не можна сприймати інакше, як відхід української сторони від принципів дружби і партнерства з Росією», вважає Медведєв.

«Російсько-українські відносини піддаються випробуванням і в результаті узятої Вашою адміністрацією лінії на перегляд спільної історії, героїзацію нацистських посібників, звеличення ролі радикал-націоналістів, нав`язування міжнародному співтовариству націоналістично забарвлених трактувань масового голоду в СРСР 1932–1933 років як «геноциду українського народу». Продовжується витіснення російської мови з суспільного життя, науки, освіти, культури, засобів масової інформації», йдеться в повідомленні.

«Для Росії українці споконвіку були й залишаються не просто сусідами, а братнім народом, до якого ми завжди матимемо найліпші почуття. Переконаний, що керівництво Росії і України зобов`язане дорожити цим добросусідством», відзначає президент РФ.