У Криму відбулися автопробіги під російськими триколорами

Автопробіги під російськими триколорами з нагоди Дня прапора Російської Федерації відбулися сьогодні в містах і районах Криму за ініціативи Російської общини та партії «Руський блок».

Як повідомили УНІАН в прес-службі Російської общини Криму, зокрема, кілька десятків автомашин з російськими прапорами проїхали центральними вулицями Сімферополя.

На головній площі міста активісти розгорнули величезний російський прапор. Відбувся мітинг. На акцію Російської общини прийшла невелика група прихильників Народного Руху України та інших українських сил. Побачивши їх, учасники мітингу на честь Дня прапора Росії почали скандувати: «Забирайтеся до Львова!», «Севастополь-Крим-Росія». У відповідь їм запропонували забиратися до Росії. Опонентів розділяв ланцюг міліції.

У п`ятницю активісти Російської общини, «Руського блоку» і козаки встановили російський прапор площею 50 квадратних метрів на південному схилі гори Демерджі, йдеться у повідомленні прес-служби.

За повідомленням «Росбалта», українські силовики вже зняли прапор.

Довідка УНІАН. Щорічно 22 серпня в Росії відзначається День Державного прапора країни, встановлений указом Президента в 1994 році. 22 серпня 1991 року над Білим домом в Москві вперше було офіційно піднято російський триколірний прапор, що замінив як державний символ червоне полотнище з блакитною смугою вздовж древка.