У Польщі обурені провокацією російської розвідки

Польські історики спростовують інформацію Служби зовнішньої розвідки Росії про співпрацю польського державного діяча часів Другої Речі Посполитої Юзефа Бека з німецькими спецслужбами.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це історики заявили, коментуючи відповідну інформацію, розміщену на сайті СЗР Російської Федерації.

«Це свинство, звичайна брехня та сталінська пропаганда», - сказав історик Анджей ФРІШКЕ в ефірі програми 24 Godziny на телеканалі TVN.

Він зазначив, що історія в сучасній Росії стала політичним інструментом.

«Виходять з того, що можна набрехати й це ніхто не спростує», - сказав А.ФРІШКЕ.

Журналіст, історик Даріуш БАЛІШЕВСЬКИЙ назвав оприлюднену СЗР РФ інформацію «звичайною провокацією», нагадавши, що Ю.Бека звинувачували у співпраці з німцями ще за часів Радянського Союзу.

Обидва історики назвали «безглуздою» серйозну дискусію на тему «сенсаційних матеріалів» російських розвідників, зауваживши, що не можна залишити без відповіді цю справу, якщо про неї згадає під час свого візиту до Польщі 1 вересня глава уряду Росії Володимир ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, заступник міністра закордонних справ Польщі Яцек НАЙДЕР заявив, що МЗС дуже обурене звинуваченням польського державного діяча Юзефа Бека (1894-1944) в тому, що він був агентом Німеччини.

Довідка УНІАН. 1 вересня у Гданську відбудуться заходи, приурочені 70-й річниці початку Другої світової війни, в яких візьмуть участь глави урядів з близько 20 країн, серед яких В.ПУТІН та канцлер ФРН Ангела МЕРКЕЛЬ.

Візит В.ПУТІНА до Польщі є надзвичайно важливим для глави польського уряду Дональда ТУСКА, який обіцяв покращити польсько-російські відносини.

Деякі експерти зауважують, що росіяни можуть навмисне загострювати ситуацію напередодні візиту В.ПУТІНА до Польщі для того, аби в останній момент її відмінити.

За даними польських медіа, Служба зовнішньої розвідки РФ 29 серпня на своєму сайті оприлюднила інформацію про те, що віце-прем’єр польського уряду, глава МЗС Другої Речі Посполитої Юзеф Бек був агентом німецьких спецслужб, а прем’єр у вигнанні Станіслав Миколайчик – британським агентом.

Цього тижня в російських ЗМІ з’являлись публікації, в яких журналісти та історики звинувачували Польщу в тому, що вони першими почали співпрацювати з гітлерівською Німеччиною і намагались домовитись з нею спільно напасти на Радянський Союз.