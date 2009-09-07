Оточення Тимошенко заважало розслідувати отруєння Ющенка?

Президент України Віктор Ющенко звинуватив Росію в дестабілізації ситуації в Криму. На російському Чорноморському флоті панує «беззаконня та розхлябаність», що призвело до недавніх конфліктів з українськими правоохоронцями, сказав Ющенко в інтерв’ю німецькому тижневику Der Spiegel.

За його словами, Україна залишає за собою право контролювати військову присутність Росії на півострові, орендний договір з якою витікає 2017 року. І оскільки є сили, які роблять ставку на дестабілізацію ситуації в Криму, Україна мусить шукати підтримки з боку НАТО. Ющенко також застеріг, що вплив Росії на Україну може призвести до втрати основоположних демократичних цінностей.

Український президент ще раз звинуватив главу уряду та свою суперницю на виборах у січні 2010 року Юлію Тимошенко в тому, що вона представляє інтереси Росії. За словами Ющенка, оточення Тимошенко перешкоджало розслідуванню обставин отруєння його діоксином 2004 року.

Як зазначив президент, розслідування замаху на його життя вже завершено. Люди, які безпосередньо організували отруєння під час офіційної вечері, вже чотири роки перебувають у Москві, стверджує Ющенко. Серед них – колишній заступник голови служби безпеки, кухар та хтось з обслуги, зазначив він.

Німецька хвиля