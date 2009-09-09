Єфремов розібрався: Литвину потрібен спектакль, а ПР і БЮТ - процес

Фракції БЮТ і Партії регіонів напрацьовують узгоджений проект закону щодо підвищення соціальних стандартів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ, пояснюючи відсутність представників цих двох політичних сил на засіданні Погоджувальної ради в кабінеті голови ВР Володимира ЛИТВИНА.

За словами О.ЄФРЕМОВА, з 9-ї год. ранку ці дві політичні сили намагалися знайти варіант виходу з ситуації, що склалася. «Ми працювали дві години, і деякі напрацювання вже є», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, про те, що відбудеться засідання Погоджувальної ради, представники двох фракцій були попереджені тільки за 15 хвилин до його початку. «Володимиру Михайловичу (ЛИТВИНУ – УНІАН) потрібен спектакль, а нам потрібен процес», - сказав він.

За словами О.ЄФРЕМОВА, жодних рішень на Погоджувальній раді все одно неможливо було ухвалити. Крім того, за словами першого заступника лідера фракції ПР, вчора представники його політичної сили не взяли участь у засіданні Бюджетного комітету, оскільки не були готові всі необхідні матеріали для напрацювання узгодженого законопроекту.

«Але вже сьогодні всі сторони визнали, що потрібно підвищувати пенсії та зарплати», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ висловив сумнів, що цей законопроект може бути розглянутий сьогодні на засіданні парламенту. Він пояснив це тим, що цей документ має пройти узгодження в Кабінеті міністрів та Міністерстві фінансів. «Скоріш за все, сьогоднішній день буде присвячений саме цьому», - додав він.