Луценко: кролики розмножуються швидко, але довго не живуть

Міністр внутрішніх справ України, лідер Народної самооборони Юрій ЛУЦЕНКО нагадав тим, хто переймається майбутнім кандидата в президенти України Арсенія ЯЦЕНЮКА, що "кролики довго не живуть".

Про це він заявив в інтерв’ю газеті "Високий замок" під час візиту до Львова на Форум книговидавців.

“Юлія ТИМОШЕНКО подарувала Ялтинському зоопарку тигра, якого їй вручили на дитячому фестивалі Чорноморські ігри у Скадовську. Тепер мають гризоту, бо тигри, як відомо, за тиждень з`їдають не менше двох кроликів”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

“Тому тим, хто переймається майбутнім ЯЦЕНЮКА, нагадаю, що кролики розмножуються швидко, але довго не живуть”, - зауважив міністр внутрішніх справ.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО заявив 24 серпня на острові Хортиця, що Народна самооборона не висуватиме свого кандидата на майбутніх президентських виборах, але говоритиме правду про кожного з кандидатів на цю посаду. При цьому він закликав не голосувати “серцем ні за кроликів, ні за “саламандр”, ні за “козлів”, ні за “бджіл”, а за того кандидата який дасть країні краще життя”.

10 вересня Ю.ЛУЦЕНКО заявив, що вирішив підтримати Юлію ТИМОШЕНКО. "Я не бачу кандидата, який є моїм ідеалом на посаді Президента, але, як політик, я буду підтримувати того, хто зупинить ЯНУКОВИЧА. На сьогодні так виходить, що єдиний, хто може це зробити - це Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО», - пояснив він. «Так, Арсеній ЯЦЕНЮК є розумним хлопцем, пройшов достатньо швидко багато посад...», але, на думку Ю.ЛУЦЕНКА, у нього немає ні підтримки в парламенті, ні достатнього досвіду роботи, ні команди, яка «буде втілювати в життя все, що він наобіцяє своїм виборцям».