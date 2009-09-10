Луценко вибрав Тимошенко

Лідер Громадянського руху «Народна самооборона», міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявляє, що вирішив підтримати Юлію ТИМОШЕНКО на виборах Президента України.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Громадянського руху «Народна самооборона».

«Я принципово залишаюсь на точці зору, що ЯНУКОВИЧ - це біда для України на будь-якій керівній посаді... Я не бачу кандидата, який є моїм ідеалом на посаді Президента, але, як політик, я буду підтримувати того, хто зупинить ЯНУКОВИЧА. На сьогодні так виходить, що єдиний, хто може це зробити - це Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, “сьогодні кожен має не серцем, а головою подумати, що буде з кожним, хто сповідує демократичні принципи, в разі перемоги ЯНУКОВИЧА”.

На думку лідера «Народної самооборони», новому Президенту необхідно буде думати не про розбрат, а про об’єднання країни, а вміння чути інших людей і враховувати критику є необхідною рисою для людини на цій посаді. Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що Ю.ТИМОШЕНКО постійно демонструє це вміння: «Не секрет, що вона щоденно робить висновки з помилок кадрового складу уряду. Для мене це ознака відповідальної людини, яка чує людей. Бути Президентом без цього є просто неможливим. Ми вже маємо прекрасну людину, але поганого Президента, який був прекрасним фахівцем, але нічого не чує з того, що кажуть люди і навіть забув, що їм обіцяв».

Ю.ЛУЦЕНКО також вважає, що не кращим буде вибір на посаду Президента і Арсенія ЯЦЕНЮКА, який не має достатньої підтримки у Верховній Раді.

«Так, Арсеній ЯЦЕНЮК є розумним хлопцем, пройшов достатньо швидко багато посад, але в мене є декілька простих запитань до тих, хто б хотів за нього голосувати: як зможе працювати Президент, в якого немає жодного депутата в парламенті? Це навіть теоретично неможливо!», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

До того ж, на його думку, А.ЯЦЕНЮК “не має достатнього досвіду роботи і не повністю знайомий з реаліями українського політикуму”, тоді як Президент має «бачити людей наскрізь».

Найголовніше ж питання у Ю.ЛУЦЕНКА до А.ЯЦЕНЮКА – “команда, яка буде втілювати в життя все, що він наобіцяє своїм виборцям”. «Я взагалі не бачу команди ЯЦЕНЮКА... Так не може бути», - сказав глава МВС.

«Тому я вибираю ТИМОШЕНКО ще й тому, що ми точно знаємо її всю, знаємо, на що вона здатна, з її величезними плюсами і наявними мінусами. Ми знаємо її команду, її підходи, і з моєї точки зору, вони є прийнятними», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО, висловивши переконання, що цей політик здатний подбати про об’єднання всієї країни.

«Мені подобається в ТИМОШЕНКО те, що вона виросла з простого «помаранчевого» революціонера з помаранчево-синім сприйняттям України», - додав Ю.ЛУЦЕНКО.