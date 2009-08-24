Луценко про "кроликів", "саламандр", "козлів" і "бджіл"

“Народна самооборона” не висуватиме свого кандидата на майбутніх президентських виборах, але говоритиме правду про кожного з кандидатів на цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Запоріжжі на острові Хортиця заявив лідер “Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО.

“Народна самооборона” не висуває свого кандидата, але має сміливість говорити правду про кожного з них. І ми цей шанс використаємо на всі 101%, так як колись за ЯНУКОВИЧА голосували на Донбасі. Ми зробимо це, щоб люди почули і подумали про себе в першу чергу, і обрали сильного лідера, якого будуть визнавати таким і Схід і Захід, і Північ і Південь. Також ми хочемо, поважаючи себе, отримати повагу людей, їхню довіру, аби вони почули наше гасло: “Думай, а потім голосуй! Не голосуй серцем ні за “кроликів”, ні за “саламандр”, ні за “козлів”, ні за “бджіл”, а голосуй за того кандидата який дасть вам особисто і країні краще життя!”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.