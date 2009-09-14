Черновецький дешевші тарифи на ЖКП компенсує дорогим хлібом?

У ситуації, коли держава готова надати виробникам дешеве борошно з аграрного фонду, ціна хліба для населення повинна не зростати, а зменшуватися. Про це в інтерв’ю журналістам заявив один із лідерів Блоку Віталія Кличка у Київраді, голова Української селянської демократичної партії Дмитро Андрієвський.

«Сьогодні Державний аграрний фонд готовий продавати виробникам хліба борошно по 2008 гривень за тонну. Проте київські монополісти закладають значно вищу ціну – понад 2400 гривень за тонну. В результаті штучно завищується собівартість продукції і виникають чутки про збитковість хлібного виробництва, а монополісти отримують надприбутки за рахунок простих киян», – сказав опозиційний депутат.

«Зростання вартості хліба найсильніше вдарить по соціально незахищених верствах населення. Адже в їхньому продуктовому кошику хліб та хлібобулочні вироби займають майже 40%», - зазначив політик.

На думку Андрієвського, п’ятивідсоткове подорожчання хліба в Києві дивним чином збіглося з тимчасовою корекцією комунальних тарифів.

«Дивний збіг, але саме у цей час Черновецький видає розпорядження про зменшення тарифів на житлово-комунальні послуги також на 5%. І за хлібною галуззю, і за житлово-комунальними послугами в Києві стоять одні й ті ж самі особи. Впевнений, тимчасове зменшення вартості житлово-комунальних тарифів вони компенсують подорожчанням хліба», - наголосив політик.