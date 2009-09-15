Платіні привітав українську владу: готелі невідомо звідки, але взялись

Президент УЄФА Мішель Платіні відзначив прогрес України і Польщі в підготовці до Євро-2012. Про це повідомляє сайт Footboll.uaз посиланням на Reuters.

"Ситуація перейшла від червоного до жовтого. Це прекрасна новина для нас, - заявив Платіні журналістам після засідання виконкому УЄФА. - В Україні справи значно покращали, також як і у їх партнерів Польщі".

"Хочу привітати українську владу. Вони раптом узяли необхідні готелі нізвідки. Я так і не зрозумів, де вони взялися, але зараз вони є".

"Здорово, що в Україні ситуація перейшла до жовтого світла. Наша мета: якнайскоріше одержати зелене світло".

Нагадаємо, Київ точно став містом Євро-2012, а Львів, Донецьк і Харків повинні підтвердити на засіданні УЄФА 30 листопада.