Ющенко вважає Кабмін недостатньо моральним для приватизації ОПЗ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що приватизація ВАТ «Одеський припортовий завод» доцільна після проведення президентських і, можливо, парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції в Києві.

«На моє переконання, після проведення президентських виборів, після можливого проведення парламентських виборів ми одержимо конструкції стабільної політичної влади з новою Конституцією, і це буде кращий крок для проведення такого роду приватизації», - зазначив Президент.

В.ЮЩЕНКО піддав критиці дії уряду, що зважився на реалізацію цього активу в умовах світової економічної кризи.

«Під час депресії ніхто не продає активи, не тому що він не хоче, а тому що це найбільш невигідний продаж. Країна, у якої 18% падіння ВВП, не повинна вітати продаж національних активів», - додав він.

Крім того, В.ЮЩЕНКО вказав на низький рівень передприватизаційної підготовки конкурсу з продажу підприємства, зокрема, відсутність спроб уряду визначити реальну ціну об`єкту на світових торгових майданчиках. «Жодна країна не продає такий завод, якщо вона перед цим місяців 12–15 місяців не пропрацювала на ринку, не підняла баланс цього підприємства, не врегулювала його проблеми і не провела 3–4 road-show, починаючи з Лондона, Брюсселя, і закінчуючи західними діловими ринками», - пояснив Президент.

Також В.ЮЩЕНКО зазначив, що початкова ціна, запропонована урядом за об`єкт, була в 2,5 разу нижче за ціну, названу різними експертами в липні поточного року. «Моя думка: приватизувати такий завод за ціною 600 млн. (дол. - УНІАН ) – це повторити помилку першої приватизації «Криворіжсталі». За півтора року завод дає такий прибуток, так чому ж тоді нації і державі не почекати ці 1,5 року і одержати ці 600 млн. (дол), не втративши власність. Яка логіка за такої ціни йти на такий компроміс?», - спитав Президент.

«Нинішній уряд професійно, морально, етично не може забезпечити приватизацію такого роду національних активів. Це не ті люди, які можуть сумлінно розпорядитися такого роду активами згідно із законом, публічно і за тими мотивами, які найбільш цінні для нації», - резюмував глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня ООО "Нортіма" (Україна) придбало контрольний пакет ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ) у розмірі 99,567% статутного фонду за 5 млрд. грн. Ціна продажу перевищила початкову на 1 млрд. грн. Крок аукціону становив 50 млн. грн. У торгах взяли участь 3 учасники - ТОВ "Азот-сервіс (Росія)", ТОВ "Фрунзе-Флора (Україна) ” і ТОВ "Нортіма" (Україна).

Пізніше в.о. голови Фонду держмайна Д.ПАРФЕНЕНКО повідомив, що комісія з приватизації ОПЗ Фонду держмайна ухвалила рішення не визнавати ТОВ «Нортіма» переможцем у конкурсі з приватизації заводу у зв`язку з тим, що він був проданий за заниженою ціною 5 млрд. грн.

Крім того, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, коментуючи результати конкурсу з приватизації ОПЗ, звинуватила у змові претендентів на купівлю ОПЗ з метою приватизації підприємства за заниженою ціною.

Прем`єр-міністр підкреслила, що в результаті дій Президента України Віктора ЮЩЕНКА і українських судів, кількість претендентів на купівлю підприємства істотно скоротилася, що дозволило тим, що залишилися, вступити в змову.

Довідка УНІАН. ВАТ «Одеський припортовий завод» (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні, спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.