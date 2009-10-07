Експерт вважає, що Янукович проколовся з соціальними стандартами

Експерти відзначають «примітивність» виборчої кампанії лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА і вважають, що навіть підвищення соціальних стандартів не допоможе йому у досягненні очікуваного результату на президентських виборах.

Зокрема, таку думку висловив заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ в коментарі, переданому УНІАН.

«Політологи і політтехнологи попереджали Партію регіонів про небезпеку одноосьової і примітивної кампанії. Тепер «регіонали», знявши проблему підвищення прожиткового мінімуму, мають запропонувати суспільству програму з інших «больових точок» соціальної політики. Проте в команді В.ЯНУКОВИЧА на цей виклик немає відповіді, оскільки було задіяно відверто обмежений інструментарій політичної дискусії», - відзначив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

На його думку, вчорашнє результативне голосування парламенту з підвищення соціальних стандартів не стане вершиною ефективної стратегії проведення передвиборної кампанії ПР.

«З погляду технологій «регіонали» відверто «перетримали» проблему. Під час передвиборної кампанії цей аргумент не буде настільки дієвим, як очікували технологи В.ЯНУКОВИЧА», - переконаний експерт. Більше того, за його словами, непослідовність і деструктивність, які тривалий час демонстрували депутати від опозиції, блокуючи трибуну ВР і зриваючи засідання парламенту, негативно позначаться на електоральній підтримці Партії регіонів.

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати в 2010 році», яким передбачається підвищення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати вже з 1 листопада поточного року.

Партія регіонів підтримала законопроект, тоді як уряд і фракція БЮТ його розкритикували.