КС скасує 5 нових правил президентських перегонів - ЗМІ

У Конституційному суді України підготовлено проект рішення про нову редакцію закону про вибори Президента. За попередніми даними, п`ять положень недавно затвердженого документа визнано неконституційними.

Про це повідомляє тижневик «Дзеркало тижня », посилаючись на свої джерелав в КС.

Зокрема, суд визнав такою, що не відповідає Основному Закону норму, згідно з якою правом участі у виборах за межами країни наділяються тільки громадяни, котрі перебувають на консульському обліку в дипломатичних представництвах України.

Також не пройшли перевірку КС заборона на участь в роботі виборчих комісій громадян, котрі не проживають в межах конкретного виборчого округу, а також відмова від розгляду ЦВК і судами скарг в день голосування.

Крім того, КС готовий визнати неконституційною передачу даних виборчого реєстру політичним партіям, що мають фракції у Верховній Раді.

При цьому, як стало відомо «Дзеркалу тижня», відповідні політичні структури вже встигли отримати інформацію з реєстру.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 14 вересня звернувся до Конституційного Суду з конституційним поданням про відповідність Конституції (конституційність) окремих положень закону «Про вибори Президента України» в редакції, прийнятій парламентом 21 серпня 2009 року після подолання вето глави держави.