Путін привітав ”його превосходительство” пана Ющенка

Президент Росії Володимир ПУТІН направив Президенту України Віктору ЮЩЕНКО привітання з новорічними святами.

Текст привітання УНІАН надали в посольстві РФ в Україні.

"Його превосходительству панові В.А.ЮЩЕНКУ, Президенту України, м. Київ. Прийміть мої щирі відання з нагоди наступаючого Нового року і Різдва Христового! У наших відносин, що набувають все більш ділового, прагматичного характеру, великий потенціал і перспективне майбутнє", - йдеться в поздоровленні російського лідера.

"Переконаний, що подальший розвиток багатогранної співпраці між Російською Федерацією і Україною відповідає справжнім інтересам наших народів і країн», - сказано в документі.

«Упевненості цьому надають і підсумки засідання Російсько-Української Міждержавної комісії, яке стало великою подією у двосторонніх відносинах. Послідовна реалізація досягнутих у Києві домовленостей покликана сприяти зміцненню російсько-українського стратегічного партнерства", - наголошується в документі.

В.ПУТІН побажав В.ЮЩЕНКОВІ успіхів у державній діяльності, а також процвітання і благополуччя народу України.