Лукаш написала заяву про складання депутатських повноважень

Перший заступник міністра Кабінету Міністрів України Олена ЛУКАШ написала і направила до Верховної Раду заяву про складання депутатських повноважень у зв`язку з переходом на роботу в уряд.

Про це О.ЛУКАШ повідомила сьогодні кореспонденту УНІАН.

«Я написала заяву ще минулого тижня», - сказала О.ЛУКАШ.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Кабінет міністрів призначив народного депутата з фракції Партії регіонів О.ЛУКАШ першим заступником міністра Кабінету міністрів - начальником Управління правового забезпечення Секретаріату Кабінету міністрів України.

7 грудня координатор парламентської більшості, лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді Раїса БОГАТИРЬОВА пообіцяла, що О.ЛУКАШ напише заяву про складання депутатських повноважень найближчим часом.

Член фракції “Наша Україна” Микола ОНІЩУК заявляв, що О.ЛУКАШ порушує Конституцію, суміщаючи посаду в Кабміні зі статусом народного депутата.