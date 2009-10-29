За п’ять років Янукович став багатшим у сто разів - декларація

Центральна виборча комісія оприлюднила декларацію про доходи кандидата на пост Президента України, лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, згідно з оприлюдненими на сайті ЦВК документами, В.ЯНУКОВИЧ за 2008 рік заробив 4 млн. 857 тис. 923,3 грн. З цієї суми переважну частину становить дохід від продажу нерухомого майна, а саме 2 млн. 674 тис. 910 грн. Окрім того у минулому році кандидат у президенти отримав 1 млн. 680 тис. 57,4 грн. матеріальної допомоги, 277 тис. 419,77 грн. доходу від дивідендів, процентів і роялті та 223 тис. 745,18 грн. заробітної плати.

У власності В.ЯНУКОВИЧА перебуває житловий будинок (619,6 кв. м), квартира (239,4 кв. м) та гараж на два машиномісця (20 та 19,9 кв. м).

На рахунках у банках він має 934 тис. 135,04 грн.

Родина лідера ПР у 2008 році отримала доходу 26 тис. 658,86 грн. З цієї суми 12 тис. 744,12 грн. – дохід від дивідендів, процентів і роялті та 13 тис. 914,74 грн. – пенсія. Родина В.ЯНУКОВИЧА має на рахунках у банках 157 тис. 186,94 грн. Автомобіля ні лідер “регіоналів”, ні його родина не мають

Разом з тим, у 2004 році, коли В.ЯНУКОВИЧ уперше брав участь у президентських виборах, згідно з його декларації за 2003 рік, він отримав доходів у розмірі 42 тис. 656,4 грн. З цієї суми 33 тис. 600 грн. – це заробітна плата, 402,5 грн. - дивіденди, проценти та роялті, 4800 грн. - матеріальна допомога та 3853,9 грн. - доход від наукової діяльності. Крім того, у власності лідера ПР були квартира (140 кв. м) та гараж (22 кв. м). Члени родини В.ЯНУКОВИЧА у 2003 році мали єдине джерело доходів – заробітну плату (39 тис. 382,65 грн.).

Якщо порівняти декларації 2004 та 2009 років, доходи В.ЯНУКОВИЧА за п’ять років зросли майже у 114 разів, в нього з’явився житловий будинок та квартира більшого розміру.

Як повідомляв УНІАН, станом на 29 жовтня ЦВК офіційно зареєструвала дев’ятьох кандидатів у президенти: Олега РЯБОКОНЯ, Анатолія ГРИЦЕНКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА, Петра СИМОНЕНКА, Володимира ЛИТВИНА, Сергія ТІГІПКА, Інну БОГОСЛОВСЬКУ, Віктора ЯНУКОВИЧА та Віктора ЮЩЕНКА. ЦВК прийняла документи на реєстрацію від Леоніда КУЛІЧЕНКО, Олега ТЯГНИБОКА, Заура АББАСОВА ДЖАВАНШИ-ОГЛИ, Юрія КОСТЕНКА та Юлії ТИМОШЕНКО.