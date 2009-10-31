Литвин оголосив війну бакланам

Спікер верховної Ради Володимир Литвин пропонує додати до закону «Про мисливське господарство та полювання» дозвіл на відстріл та відлов не в мисливський сезон або в заборонених для полювання місцях великого баклана. Відповідний законопроект про внесення змін до закону України оприлюднений на офіційному сайті парламенту.

У пояснювальній записці до законопроекту лідер блоку свого імені обґрунтовує оголошення війни бакланам тим, що вони “при гніздуванні на верхівках дерев, особливо сосни кримської, обламують їх, отруюють своїм послідом, призводячи дерева до всихання, а також висмикують із землі саджанці сосни, знищуючі молоді посадки”. Але це не єдина з претензій спікера до птахів. “До того ж великий баклан, - пише Литвин у пояснювальній записці, - як переносник паразитарних і вірусних інфекцій є одним із небезпечних чинників впливу на стан здоров’я населення, яке мешкає у зонах інтенсивної рекреації”.

Литвин розраховує, що його законотворча новація дасть змогу “зменшити чисельність великих бакланів, забезпечити санітарні умови та зберегти лісові масиви, а також не допустити перенесення інфекцій цими птахами”.