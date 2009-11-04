У СП народилася ідея: ціну на транзит - підвищити, на газ - знизити

Уповноважений Президента з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що затягування перегляду газових контрактів приведе до ускладнення забезпечення газом українського споживача, через що поширення інфекційних захворювань може затягтися до весни.

Про це повідомляє офіційний сайт кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКО.

«Я не лікар, але з точки зору постачання енергії до людей, таку ймовірність можна прогнозувати», - зокрема, сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, до перегляду газових контрактів повинен бути взаємовигідний підхід як з боку Росії, так і України.

«Варто досягти взаємовигідного рішення по зменшенню жорсткості норми про обсяги російського газу, які Україна повинна відібрати. По-друге, варто переглянути питання щодо цінової політики: як на транзит – в бік збільшення, так і на газ – в бік зниження. Щоб це були економічно обґрунтовані параметри», - пояснює експерт.

До того ж, як відзначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, варто привести до симетричного і взаємоприйнятного вигляду ризики і штрафні санкції.

«Ситуація у цьому плані виглядає таким чином – на нас очікують максимально можливі, більші, ніж будь-де у Європі, штрафні санкції у випадку якихось порушень, а на нашого партнера Росію жодних санкцій не можна накласти», – підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада Президент України В.Ющенко висунув вимогу щодо Кабміну вжити невідкладних заходів щодо офіційного внесення змін до газових контрактів з Російською Федерацією від 19 січня цього року.

Президент вважає необхідним визначити оптимальні об`єми закупівлі російського природного газу на 2010 рік з урахуванням реального стану економіки; встановити взаємоприйнятні формули розрахунків ціни на газ для України і транзитної ставки з урахуванням домовленостей, досягнутих на рівні президентів обох держав 12 лютого 2008 року. Крім того, на думку глави держави, необхідно врегулювати питання симетрії зобов`язань, ризиків і штрафних санкцій з урахуванням практики міжнародної співпраці у газовій сфері, а також ключової ролі української ГТС в євразійській системі газопроводів.

Довідка УНІАН. 19 січня ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали нові довгострокові розподільні контракти на транзит російського газу до Європи через Україну і поставки газу українським споживачам. Контракти не передбачають посередників між компаніями. Термін дії контрактів - з 2009 до 2019 року включно.

Контракт на транзит передбачає збереження в 2009 році пільгової транзитної ставки 1,7 дол. за транспортування 1000 куб. м на 100 км. З 1 січня 2010 року ставка транзиту стане ринковою, і розраховуватиметься за загальноприйнятою європейською формулою.

Відповідно до контракту на поставки газу до України, ціна на газ розрахована за європейською формулою ціни із знижувальним коефіцієнтом 0,8 (базова ціна - 450 дол. за 1000 куб. м). Ціна змінюється за формулою щокварталу.

З 1 січня 2010 року «Газпром» продаватиме газ Україні за ринковою європейською ціною без знижок.

1 вересня ц.р. прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що досягла домовленості з російською стороною про те, що «Нафтогаз» оплачуватиме тільки фактично спожитий об`єм газу. Зокрема, на 2010 рік прогнозується імпорт 27 млрд. куб. м газу.

2 вересня НАК «Нафтогаз України» заявив, що прогнозує в 2010 році збільшення ставки на транзит російського газу на рівні 57-60% існуючого сьогодні розміру ставки – 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км. За прогнозами компанії, у 2010 році ставка на транзит російського газу становитиме 2,67-2,72 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

У середині жовтня НАК «Нафтогаз України» направив ВАТ «Газпром» свої пропозиції щодо коригування окремих положень газових угод.