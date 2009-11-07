У понеділок Ющенко помізкує, чи вводити надзвичайний стан

У понеділок відбудеться чергове засідання РНБО щодо стану в Україні з епідемією грипу.

Про це повідомив в ефірі каналу Інтер представник президента в парламенті Ігор Попов.

"У цей понеділок, через 3 дні проводимо нове РНБО. Головне завдання – подивитися, як виконується цей план, подивитися, чи потрібна його корекція. Якщо якісь пункти не виконуються, чому, чим потрібно допомогти: грішми, координацією. Якщо не виходить це – кадровими перестановками", - сказав він.

Крім того, за словами Попова, РНБО розгляне питання, чи треба продовжувати карантин у школах і вузах.

"Якщо ж ми побачимо, що цей план неможливо виконати з цим менеджментом, цими органами влади, лише тоді може постати питання надзвичайного стану. Якщо буде різкий сплеск захворюваності", - заявив представник президента.

За словами Попова, "станом на сьогодні (п`ятницю) ми справляємося з епідемією без надзвичайного стану".

Українська правда