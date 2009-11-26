Гриценко вважає, що Київ має провести зі США «серйозну розмову»

Кандидат на пост Президента України, голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що уряд США повинен профінансувати утилізацію ракетного палива, що залишилося на території Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата, про це А.ГРИЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

“Сполучені Штати Америки повинні профінансувати у повному обсязі утилізацію твердого ракетного палива на території України, а також компонентів стратегічних ракет, що зберігаються на Павлоградському хімічному заводі”, - заявив А.ГРИЦЕНКО.

За його словами, “нове керівництво України повинно провести зі Сполученими Штатами серйозну розмову з цього приводу”.

Він нагадав, що свого часу Україна не за власним бажанням, а під тиском США, Росії та інших держав відмовилася від стратегічного ядерного озброєння. Натомість отримала символічні гарантії безпеки у вигляді Будапештського меморандуму, який насправді виявися неефективним.

“За різними даними, ще за радянських часів, Сполучені Штати витрачали на утримання засобів для стримування загрози атаки стратегічних ракет з ядерними боєголовками, що знаходилися на території України, близько 10-15 млрд. доларів щорічно, - повідомив кандидат у президенти. – Коли ми знищили наші стратегічні ракети, то таким чином зняли з бюджету Америки цей величезний тягар”.

За словами А.ГРИЦЕНКА, “напевно, у знак подяки за такий крок України, США могли б виділити принаймні десяту частину своїх витрат на утримання протиракетних об’єктів для того, щоб і українські мешканці з Павлограду, Дніпропетровської та інших областей змогли спати спокійно”.

“Саме для цього і потрібна відверта розмова президентів обох країн”, - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.