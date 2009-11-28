У ПР запідозрили, що Тимошенко шукає в електораті Януковича слабкі місця

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, яка є кандидатом в Президенти України, підвищуючи пенсії шахтарям, сподівається відібрати виборчі голоси в електораті свого конкурента - кандидата від Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.

Про це заявив заступник голови ПР Борис КОЛЕСНІКОВ вчора на брифінгу в м. Костянтинівці Донецької області, повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної організації регіонів.

За його словами, недавнє рішення Кабінету міністрів про підвищення пенсії для шахтарів «зробить шахтарів ворогами українського суспільства», тому що підвищувати пенсії потрібно всім.

«Ви спочатку підвищіть пенсії всім на ці 75 грн., а то ж ви зробите шахтарів ворогами українського суспільства. Завтра металурги скажуть: а чому шахтарям підвищили пенсії, а нам ні?» - звернувся Б.КОЛЕСНІКОВ на адресу уряду.

При цьому він додав, що сьогодні «один із кандидатів у Президенти, в даному випадку прем`єр-міністр, намагається в електораті ЯНУКОВИЧА, як вона вважає, знайти слабкі місця і відібрати голоси». Але Б.КОЛЕСНІКОВ переконаний, що це не вплине на виборців: «Мені здається, український народ абсолютно розбирається, хто є хто».