Литвин розказав про «основний закон виживання людства»

Кандидат на пост Президента України, голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що влада повинна нести відповідальність за шкоду екології та здоров’ю людей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі В.ЛИТВИНА, про він заявив у Львові під час Міжнародної науково-практичної конференції “Глобальні зміни клімату: загрози людству та механізми відвернення”.

Він також наголосив на необхідності прийняття будь-яких державних рішень виключно на основі експертних висновків вчених та наукового співтовариства.

“Щоб уникнути можливої екологічної катастрофи та проблем, пов’язаних із забрудненням навколишнього середовища, політики, державні мужі, приймаючи рішення, мають керуватися настановами, які були б визначені у висновках вчених”, - додав В.ЛИТВИН.

На його думку, будь-які закони, укази Президента або постанови уряду повинні прийматися з урахуванням “експертного висновку наукового співтовариства, а не політичної доцільності”. За словами спікера, тоді “у нас не буде таких проблем, як повені, спустошення земель, забруднення річок та повітря”.

В.ЛИТВИН наголосив, що “в Україні особливо важка екологічна ситуація, оскільки всі без виключення області України потерпають від небезпечних відходів, сміттєзвалищ, умовно питної води”. За словами голови ВР, влада в Україні “свідомо шкодить екології країни, тому вона повинна нести відповідальність за шкоду екології та здоров’ю людей, аж до кримінальної відповідальності можновладців”.

Голова ВР наголошує, що “кричущою проблемою”, зокрема, для екології Західної України є несанкціонована вирубка лісів. На його думку, вирубку лісів треба заборонити. В.ЛИТВИН додав, що рішення щодо цього має ухвалюватися “на підставі відповідного висновку спеціалістів і враховувати думку людей, які живуть на тій території”.

Учасники конференції ухвалили заяву щодо підтримки прийняття Екологічної конституції Землі, розробленої українськими фахівцями та вченими на міжнародному рівні. В.ЛИТВИН наголосив, що йдеться про “основний закон виживання і розвитку людства”, який регулюватиме всі договори про захист екології та екологічну діяльність на планеті.