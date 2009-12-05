Ющенко хоче переговорів щодо посилення ганрантій безпеки Україні

Президент України Віктор ЮЩЕНКО пропонує лідерам п’яти ядерних держав провести переговори щодо підтвердження і посилення гарантій безпеки України, передбачених Будапештським меморандумом.

Про це йдеться у заяві Президента, текст якої переданий УНІАН його прес-службою.

В.ЮЩЕНКО нагадує, що сьогодні виповнюється 15-а річниця підписання Будапештського меморандуму, який надав гарантії національної безпеки Україні з боку США, Російської Федерації та Великої Британії. У подальшому до його положень приєдналися у формі окремих заяв Китай та Франція.

За словами Президента, унікальність цього документа полягає в тому, що зафіксовані в ньому гарантії були надані Україні як державі, що добровільно відмовилася від свого ядерного арсеналу. Будапештський меморандум був підписаний напередодні прийняття Верховною Радою України історичного рішення щодо набуття Україною членства в Договорі про нерозповсюдження ядерної зброї у статусі неядерної держави, а також приєднання як країни-спадкоємиці СРСР до Договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь (Договору про СНО), дія якого спливає саме сьогодні.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що на території України на той час було розгорнуто 1950 одиниць стратегічної ядерної зброї і 2883 одиниці тактичних ядерних боєприпасів. Це був третій у світі ракетно-ядерний потенціал, який за потужністю був більшим, ніж арсенали Великої Британії, Франції та КНР разом узяті.

При цьому глава держави наголосив, що упродовж останніх 15 років Україна не лише є прикладом держави, що добровільно відмовилася від ядерної зброї, ввіривши національну безпеку міжнародній спільноті, вона бере активну практичну участь у справі зміцнення стратегічної стабільності.

“Сьогоднішній світ стрімко змінюється, і ми вимушені визнати, що з часу укладення Будапештського меморандуму він не став безпечнішим. На жаль, далеко не всі держави відмовилися від застосування зброї для забезпечення своїх зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних інтересів, ми спостерігаємо небезпечні тенденції у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення, де-факто відбулося збільшення кількості ядерних країн”, - зауважив В.ЮЩЕНКО.

За його словами, зберігається поділ Європи за блоковим принципом. У той же час Україна залишається найбільшою європейською державою, що не є стороною жодних військово-політичних союзів. Перебуваючи між двома оборонними альянсами – НАТО та Організацією Договору з колективної безпеки, ми дедалі більше відчуваємо себе країною, якій відводиться роль “прикордонної смуги”.

“Незважаючи на ці обставини, Україна залишається відданою принципам мирного співіснування. Прагнучи стати невід’ємною частиною європейського безпекового простору, ми чітко визначили своїм стратегічним пріоритетом курс євроатлантичної інтеграції”, - підкреслив глава держави.

На його думку, ускладнення архітектури безпеки у світі та в Європі вимагає від України здійснення дієвих кроків з метою посилення чинних міжнародних гарантій безпеки. Постає питання про необхідність вироблення в розвиток положень Будапештського меморандуму нового міжнародно-правового інструмента, який міг би дати відповідь на сучасні виклики національній безпеці України.

“Ми свідомі, що цього можливо досягти лише спільно з тими державами, які 15 років тому зобов’язалися гарантувати Україні повноцінну національну безпеку як базову умову подальшого розвитку нашої незалежної держави.

Керуючись цими аргументами, я звернувся до лідерів держав ядерної п’ятірки – Великої Британії, Китаю, Російської Федерації, Сполучених Штатів Америки та Франції з пропозицією провести переговори з метою підтвердження та посилення чинних гарантій безпеки України. Сподіваємося, що це справедливе прагнення держави, яка на власному прикладі довела світові реальність досягнення глобального ядерного роззброєння, буде почуте та підтримане”, - повідомив Президент.

“Відзначаючи сьогодні історичну роль, яку відіграв Будапештський меморандум для забезпечення світової та регіональної стабільності, маємо намір ще раз нагадати про наше право розраховувати на дієвий колективний підхід до України з боку країн-гарантів, який має бути зафіксований у відповідному багатосторонньому документі.

Вважаємо, що такий крок слугуватиме не лише фактором урівноваження безпекового середовища на наших кордонах, але й дозволить ліквідувати рудименти розподільчих ліній на Європейському континенті, стане надійним інструментом розбудови України як миролюбної, стабільної, заможної та вільної країни в центрі Європи”, - підсумував Президент.