Тимошенко теж їде до Харкова, але з Ющенком перетинатися не збирається
11:09, 05 грудня 2009Політика
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Навіть на футбол не прийде?
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою в Харківську область.
Як передає кореспондент УНІАН, у першій половині дня в Харкові Ю.ТИМОШЕНКО відвідає реконструйований спортивний комплекс «Металіст».
Потім прем`єр-міністр відвідає Харківське конструкторське бюро машинобудування ім. Морозова і ВАТ «Турбоатом». Вона ознайомиться з роботою підприємств і проведе зустріч з трудовими колективами.
Після цього Ю.ТИМОШЕНКО візьме участь у прямому ефірі Харківського обласного державного телебачення.
Прем`єр не планує брати участь у відкритті стадіону «Металіст» після реконструкції.
Сьогодні ж увечері Ю.ТИМОШЕНКО повернеться до Києва.
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