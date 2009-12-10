Яценюк каже, що від влади йде поганий запах

Кандидат на пост Президента України Арсеній ЯЦЕНЮК переконаний, що відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України не відбудеться.

Про це він сказав на прес-конференції у Херсоні, повідомили УНІАН у прес-службі А.ЯЦЕНЮКА. Як відомо, сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО звернутися з поданням до Верховної Ради про звільнення Ю.ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ.

А.ЯЦЕНЮК висловив переконання, що прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО «ніколи не внесе» подання на звільнення Ю.ЛУЦЕНКА, і додав, що «навіть якщо з’явиться проект постанови про звільнення ЛУЦЕНКА – його не буде проголосовано».

За його словами, “вчорашня перепалка Президента з міністром внутрішніх справ” свідчить, що “влада захищає сама себе”. Останній скандал свідчить про те, що державна влада перетворилася “на комунальну кухню з поганим запахом”, додав А.ЯЦЕНЮК. “Коли починають розбиратися Президент і міністр внутрішніх справ, то що тоді залишається рядовому громадянину, простому українцю?” – запитав він.

Як наголосив А.ЯЦЕНЮК, усе це свідчить про те, що “країна повністю втратила керованість, що в країні повністю відсутня державна влада як така”.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що сьогодні “правоохоронна система в Україні перетворилася на систему захисту влади від людей, а захист прав людини існує тільки на папері”. За його словами, “через тотальну корупцію в країні інститути, покликані захищати права людини, реально не працюють”.

Він зауважив, що «Україна повинна усвідомити найважливіше: захист прав людини має бути не тільки декларацією”. За його словами, необхідно забезпечити в державі “хоча б мінімальні життєві стандарти, роботу і бачення майбутнього” і тоді “я можу говорити про захист прав людини”. “А поки що це все на папері”, - підкреслив кандидат у президенти.