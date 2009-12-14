Від Тимошенко вимагають не допустити стрибка цін перед Новим роком

Антимонопольний комітет України заявляє про відсутність підстав для підвищення цін на соціально значущі продукти в передноворічний період.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі комітету з посиланням на виконуючого обов`язки голову АМК Олександра МЕЛЬНИЧЕНКА.

Згідно з повідомленням, АМК ухвалив рішення звернутися до прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО з проханням створити робочу групу за участю керівників економічного блоку уряду і правоохоронних органів для недопущення цінових стрибків і правопорушень з боку суб`єктів господарювання в передвиборний період.

«Для попередження цінових стрибків у період політичної кампанії, пов`язаної з виборами Президента України, я підготував листи до прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО з проханням створити робочу групу за участю керівників економічного блоку уряду і правоохоронних органів для координації дій і недопущення правопорушень у сфері економіки, зокрема, цінових порушень», – повідомив він.

За словами О.МЕЛЬНИЧЕНКА, проведені комітетом розслідування свідчать про те, що об`єктивних підстав для підвищення цін на соціально важливі та стратегічні товари напередодні новорічних і різдвяних свят немає.

«Самі по собі свята не є підставою для того, щоб хтось спробував залізти в кишені українців. Тому впевнений, що, об`єднавшись, державні органи забезпечать постійний обмін інформацією і належний контроль для того, щоб унеможливити цінові зловживання, і притягуватимуться до суворої відповідальності ті, хто спробує порушити закон», – наголосив О.МЕЛЬНИЧЕНКО.