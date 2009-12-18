Курс на НАТО не залежить від прізвища наступного Президента

06:24, 18 грудня 2009
Політика
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Аргументи депутата Стойка

Народний депутат, координатор громадського руху «За Україну!» з питань національної оборони Іван СТОЙКО вважає, що незалежно від того, хто стане наступним Президентом, він буде змушений продовжувати курс на інтеграцію в НАТО.

Про це йдеться у переданому коментарі І.СТОЙКА.

За його словами, Україна у відносинах з НАТО вже пройшла точку неповернення, після якої вступ до Альянсу став явищем незворотнім. «Основні претенденти на пост глави держави прекрасно розуміють, що єдиним дієвим способом провести ефективні реформи і захистити наш суверенітеті і територіальну цілісність є приєднання до Альянсу», – сказав депутат.

І.СТОЙКО нагадав, що у 2003 році Парія регіонів у повному складі проголосувала за закон про основи національної безпеки та оборони, який передбачає вступ України до НАТО. «Насправді блокування Партією регіонів вступу України до НАТО є заграванням з виборцями і боротьба за їхні симпатії», – переконаний депутат.

«Цивілізований світ не зрозуміє новообраного Президента України, якщо той відмовиться від базису тих стосунків, які на сьогоднішній день напрацьовані між Україною і НАТО, - наголошує член групи «За Україну!». – Основні претенденти намагаються за кордоном створити собі образ європейського політика, а це неможливо без чітких поступів на шляху до вступу в ЄС і в НАТО».

І.СТОЙКО підкреслив, що Північноатлантичний альянс є єдиною дієвою системою колективної безпеки, яка здатна захистити Україну. «Не дивлячись на колосальний інформаційний тиск з боку Росії проти нашої інтеграції в НАТО, кількість прихильників Альянсу з кожним роком зростає, - констатував депутат. - На це не можуть не зважати основні претенденти. Якщо вони бажають надалі користуватися підтримкою виборців, то будуть зобов’язані продовжити курс України на шляху до НАТО».

 

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