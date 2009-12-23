Перший заступник Пасенюка призначив сам себе в.о. голови ВАСУ

Перший заступник голови Вищого адміністративного суду України Олександра ПАСЕНЮКА (чий 5-річний термін перебування на посаді офіційно сплив 22 грудня) Микола СІРОШ сьогодні призначив себе в.о. керівника ВАСУ, видавши відповідний наказ.

Як виходить із копії документа, який є у своєму розпорядженні УНІАН, таким чином М.СІРОШ скасував наказ О.ПАСЕНЮКА № 502-к від 21.12.2009, яким останній призначив себе в.о. голови ВАСУ до призначення нового керівника суду.

У мотивувальній частині наказу М.СІРОША вказується на те, що відповідно до ч. 5 ст. 20 Закону "Про судоустрій України" голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду строком на п’ять років.

Таким чином, наголошується у наказі М.СІРОША, "строк перебування ПАСЕНЮКА О.М. на посаді голови Вищого адміністративного суду України сплинув 22 грудня 2009 року".

Водночас, як ідеться далі, ч. 5 ст. 41 вищезазначеного закону передбачено, що у разі відсутності голови вищого спеціалізованого суду його обов’язки виконує перший заступник, а за його відсутності - один із заступників голови цього суду, відповідно до розподілу обов’язків. "Іншого порядку покладання обов’язків голови вищого спеціалізованого суду, у тому числі за рішенням президії суду, законом не передбачено", - зазначає у своєму документі М.СІРОШ.

Виходячи із викладенного, М.СІРОШ наказав: "1. Приступаю до виконання обов’язків голови Вищого адміністративного суду України з 23 грудня 2009 року. 2. Управлінню документального забезпечення довести цей наказ до відома суддів і керівника апарату Вищого адміністративного суду України".