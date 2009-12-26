Луценко не збирається виконувати рішення Львівського суду

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО підтверджує, що суд поновив на посаді начальника управління внутрішніх справ України у Львівській області Олега САЛА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції у Львові, зазначивши при цьому, що поки він очолює МВС, «такого начальника міліції у Львові не буде».

«Я поки що отримав неофіційну інформацію, але вона абсолютно точна, про те, що львівський суд, здається, Львівський апеляційний адміністративний суд, поновив на посаді начальника УМВС у Львівській області пана САЛА. Але поки я міністр, при мені такого начальника міліції у Львові не буде», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, аналогічна ситуація була на Донеччині. «Так само Донецький суд апеляційний поновив на посаді пана МОГИЛЬОВА, який написав заяву на звільнення за власним бажанням з посади начальника Кримського главку, а через рік передумав, подав заяву у Донецький суд і виграв справу. Він це мотивував тим, що подав на звільнення під тиском МОСКАЛЯ… МОГИЛЬОВА в Криму немає і не буде. Скільки б рішень вони не приймали – він буде звільнений» - наголосив міністр.

«Рішення щодо САЛА, як би вони не старалися, не буде, доки я буду міністром. Якщо буде потрібно – на одну годину його відновлю, запущу в кабінет, щоб він згадав молодість, і відправлю назад», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

«На жаль, докази, які мали привести пана САЛА в інший кабінет – з одним віконцем – прокуратурою були втрачені», - додав міністр.

Разом з тим, Ю.ЛУЦЕНКО вважає, що у цьому рішенні суду є політичний підтекст. «Це сигнали від тих, хто вже розписав, хто ким буде при Президенті ЯНУКОВИЧІ. Не дождуться! Я зроблю все необхідне, щоб ті часи минули, щоб та міліція не керувала виборцями, бізнесменами, як це було в ті страшні часи», - заявив Ю.ЛУЦЕНКО.

Довідка УНІАН. О.САЛО був начальником УМВС України у Львівській області з грудня 2003 року по січень 2005 року. У лютому 2005 року Генпрокуратура порушила проти О.САЛА дві кримінальні справи за фактами порушення виборчого права і зловживання владою та службовим положенням. Після цього його оголосили у міжнародний розшук.

У жовтні 2006 року Генпрокуратура повернула кримінальні справи, порушені проти О.САЛА, до прокуратури Львівської області на дорозслідування.

19 лютого 2007 року Печерський райсуд Києва ухвалив рішення припинити ці кримінальні справи «у зв`язку з відсутністю в діях О.САЛА складу злочину».