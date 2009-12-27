Ющенко вважає, що зараз країні потрібна модель влади «як при Кучмі»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що на сучасному етапі країні необхідна президентська модель влади.

Про це він заявив у суботу ввечері, виступаючи в ефірі ОДТРК "Лтава".

"Я упевнений у тому, що країна з перехідною економікою краще б долала бар`єри, якщо б у нас була президентська модель влади, як за КУЧМИ. Не прем`єрська і парламентської більшості, а як була за КУЧМИ. Вона б концентрувала повноваження на Президенті, і можна було б легше і оперативніше реагувати на виклики, які виникають. Сьогодні ми говоримо через механізми широкої парламентської демократії, де на чолі є прем`єр. Так ми можемо втратити роки для ухвалення того або іншого рішення. Дивіться, ми сьогодні йдемо у 2010 рік без бюджету. Не вирішене питання про фінансування виборів, виплату пенсій", - сказав Президент.

Також він додав, що 50% витрат бюджету не має джерел фінансування.