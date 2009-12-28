Раді пропонують проект закону про використання армії за кордоном

15:06, 28 грудня 2009
Політика
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Гриценко окреслив 4 завдання

Народний депутат України, кандидат на пост Президента України Анатолій ГРИЦЕНКО зареєстрував у Верховній Раді України проект закону “Про внесення змін до Закону України “Про оборону України”.

Як передає кореспондент УНІАН, у пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що у сучасному світі непоодинокими є збройні напади, прояви екстремізму, тероризму, піратства і за цих умов забезпечення національних інтересів України, захист її громадян потребує здатності Української держави швидко і оперативно реагувати на ці виклики.

Законопроект передбачає можливість оперативно використовувати Збройні Сили України за межами території України у відповідності до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права, міжнародних договорів України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. В законопроекті передбачається застосування ЗСУ для виконання таких завдань: відсіч збройному нападу на формування Збройних Сил України, інші військові формування або органи, дислоковані за межами території України; відсіч або запобігання збройному нападу на іншу державу, яка звернулась до України з відповідним проханням; захист громадян України за межами території України від збройного нападу на них; боротьба з піратством і забезпечення безпеки судноплавства.

Законопроектом передбачається, що рішення про оперативне використання Збройних Сил України за межами території України приймається Президентом України на підставі постанови Верховної Ради України.

 

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