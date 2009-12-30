Глава МВС Ізраїлю: всі повії приїжджають з України

"Не варто відміняти візи з Україною – саме з цієї країни до Ізраїлю прибувають всі повії і торговці жінками". Таку заяву зробив 29 грудня міністр внутрішніх справ Елі Ішай, повідомляє ізраїльський сайт КURSOR.co.ilз посиланням на радіостанцію "Коль Ісраель".

«Коли вирішувалося питання про відміну віз для російських туристів, МВС і міністерство внутрішньої безпеки заявляли, що найпроблематичнішою країною у сфері работоргівлі і проституції є Україна. Саме тому я проти відміни віз для українських туристів, що може привести до різкого збільшення числа повій і нелегальної робочої сили на території Ізраїлю», - заявив Ішай.

Заява Ішая викликала різкий протест в інших депутатів кнесету. Так, глава опозиції Ципі Лівні заявила, що "подібні образливі вислови і узагальнення, які зачіпають цілу общину, - недопустимі".

Ініціатива відмінити візи з Україною належить міністрові туризму Стасу Місежникову. Нагадаємо, що відміна віз з Росією привела до різкого збільшення туристів з Росії до Ізраїлю – з 80 тисяч в 2008 році до 400 тисяч в 2009 році.

Очікується, що відміна віз з Україною також приведе до подібних показників. За словами Місежникова, кількість туристів з України збільшиться з 70 до 200 тисяч в рік.