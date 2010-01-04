Які шанси у переговорів на підтримку єдиного кандидата

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ переконаний, що шансів на об`єднання навколо фігури Президента України і кандидата в Президенти Віктора ЮЩЕНКА інші кандидатів дуже мало.

Про це йдеться в переданому УНІАН коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО на заяву В.ЮЩЕНКА щодо ведення переговорів про підтримку єдиного кандидата на виборах.

«Виступити сьогодні у фарватері ЮЩЕНКА – означає не тільки закінчити з автономною політичною кар`єрою, а й добровільно ризикнути сходженням з політичної дистанції в принципі. Завтра ці кандидати на парламентських виборах знову потраплять у «список ЮЩЕНКА», дуже обмежений кількістю місць і політичною волею самого Віктора Андрійовича», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ. Тому, на його думку, говорити про об`єднання кандидатів навколо лідера, що «день за днем втрачає довіру», немає сенсу.

При цьому політолог переконаний, що для виборців В.ЮЩЕНКО – це «гарантія консервації нинішніх устроїв у політиці і економіці, це щеплення від радикальних реформ». У той же час, за його словами, в соціумі намітилася тенденція втоми від безвідповідальності влади і потреба в змінах. «Саме тому неможливо говорити навіть про гіпотетичний вихід ЮЩЕНКА в другий тур наступних президентських виборів і тим паче – не може йтися ні про яку перемогу, що так відчайдушно намагаються вселити Віктору Андрійовичу представники його команди», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, 3 січня у Львівській області В.ЮЩЕНКО заявив про завершальний етап переговорів з чотирма кандидатами в президенти щодо підтримки єдиного кандидата від демократичних сил на виборах 17 січня.

«Такі контакти проводяться. Останній тиждень перед виборами буде ключовим для завершення переговорів з Юрієм КОСТЕНКОМ, Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ, Анатолієм ГРИЦЕНКОМ, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - сказав В.ЮЩЕНКО.