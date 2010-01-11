Ющенко вважає, що Україна залежить від настрою «диктаторки» Тимошенко

Президент України Віктор ЮЩЕНКО прогнозує, що державний бюджет на 2010 рік не буде ухвалено до березня.

Про це він сказав в інтерв’ю Чернігівській телерадіокомпанії.

«Такого ще не було, щоб країна не була готова ухвалити бюджет ні в січні, ні в лютому, і не буде готова і в березні», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент наголосив, що через це не виконується і закон про підвищення соціальних стандартів. «Прем’єр, яка не подала бюджет, не виконує цей закон, як він не виконувався і у 2009 році», - сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому він висловив упевненість у тому, що Україна незабаром матиме відповідального прем’єр-міністра, який буде здатний сформувати бюджет країни і забезпечити виплати, передбачені законом про соціальні стандарти.

Він назвав діяльність Юлії ТИМОШЕНКО непрофесійною. «Нам треба покінчувати з таким прем’єрством, з таким прем’єром і з такою віртуальною диктаторською моделлю, коли країна залежить від того, з яким настроєм встає одна людина», - сказав В.ЮЩЕНКО.

На переконання Президента, потрібно мати прем’єра «не шоумена і не авантюристку, а людину, яка думає про Україну, думає про політику реформ».