На Луганщині головою і секретарем виборчкому вже займається прокуратура

Прокуратура м. Лисичанська Луганської області розслідує факти підробки протоколів головою і секретарем окружної виборчої комісії.

Про це УНІАН повідомили у виборчому штабі «Донбас» кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

За даними штабу, прокуратурою Лисичанська порушено кримінальну справу (№113-10/90-02 від 11 січня 2010 року) за фактами посадової фальсифікації, тобто внесення посадовцем до офіційних документів свідомо неправдивих відомостей, інші підробки документів, а також складання і видачу свідомо неправдивих документів згідно з ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України.

Як зазначили в штабі, голова комісії і секретар самовільно переписували протоколи засідань комісії, які проходили в грудні 2009 року. При цьому підроблювався підпис колишнього голови комісії та її членів.

На думку представників Ю.ТИМОШЕНКО, це робилося з метою спотворити оригінали протоколів комісії. «Члени окружної виборчої комісії занепокоєні тим, що надалі це керівництво комісії може сфабрикувати головний протокол з результатами голосування, що грубо фальсифікує волевиявлення 160 тисяч жителів Луганської області», - зазначили в штабі Ю.ТИМОШЕНКО.