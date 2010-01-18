Суд заборонив «пенсіонерові» з ЦВК брати участь у засіданнях

Сьогодні Центральна виборча комісія отримала ухвалу Окружного адміністративного суду Києва щодо заборони Анатолію ПИСАРЕНКУ брати участь у засіданнях комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам член Центральної виборчої комісії Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ.

«Тобто питання, яке виникало вчора і обговорювалося, в тому числі на засіданнях ЦВК, і було предметом обговорення у засобах масової інформації, вирішено, і незаконність ПИСАРЕНКА Анатолія Аркадійовича встановлена на сьогодні черговим вже, я підкреслюю, рішенням суду, яке набрало законної сили і підлягає виконанню», - сказав М.ОХЕНДОВСЬКИЙ.

Крім того, він зазначив, що А.ПИСАРЕНКО останнім часом не брав участі у засіданнях ЦВК. За словами М.ОХЕНДОВСЬКОГО, в день голосування, 17 січня, А.ПИСАРЕНКО брав участь у засіданні комісії, проте його голос при прийнятті рішень не був вирішальним, і на легітимність рішень ЦВК не впливає.

Як повідомляв УНІАН, за даними сайту БЮТ, вночі 17 січня Апеляційний адміністративний суд Києва за нововиявленими обставинами у повному обсязі задовольнив вимоги щодо поновлення на посаді члена Центральної виборчої комісії А.ПИСАРЕНКА. За словами керівника юридичного блоку БЮТ Андрія ПОРТНОВА, А.ПИСАРЕНКО був незаконно позбавлений можливості брати участь у засіданнях ЦВК за попереднім рішенням Апеляційного адміністративного суду.

Раніше народні депутати від Партії регіонів заявляли про досягнення А.ПИСАРЕНКОМ граничного віку перебування на державній службі - 65 років, що є підставою для дострокового припинення повноважень члена ЦВК.

На думку заступника глави Секретаріату Президента Марини СТАВНІЙЧУК, рішення Центральної виборчої комісії, які підписуватиме член комісії А.ПИСАРЕНКО, можуть бути оскаржені в судовому порядку.