У Чернігівській області поїзд врізався в автомобіль
10:16, 19 січня 2010Політика
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У Чернігівській області автомобіль зіткнувся з потягом-шляховимірювачем. Про це повідомили УНІАН в управлінні з питань надзвичайних ситуацій Чернігівської облдержадміністрації.
Дорожньо-транспортна пригода сталася у смт Макошине Менського району. Водій автомобіля "ГАЗ-2705" не побачив потягу, виїхав на нерегульований залізничний переїзд та скоїв зіткнення з потягом-шляховимірювачем № 5951.
Внаслідок пригоди пошкоджено автомобіль "ГАЗ-2705", загиблих та травмованих немає. Затримки руху залізничного транспорту не було.
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