Березовський: ключова точка - Україна, а не Іран

Опальний російський олігарх Борис Березовський має "колосальний" політичний інтерес до України. Про це він заявив в інтерв`ю радіо "Свобода". "Я хочу повторити ті слова, які я сказав у 2004 році, і цим все буде сказано: доля Росії вирішується в Україні. Мій політичний інтерес завжди незмінно з Росією і всім, що може допомогти Росії стати цивілізованою країною. І тому важливо було в 2004 році, щоб Україна зробила такий вибір, і вона по суті тягнула Росію за собою. І взагалі правильно було б ставити питання про приєднання Росії до України, як свого часу відбулося приєднання Східної Німеччини до Західної Німеччини. Але, на жаль, на цьому етапі мої очікування не виправдалися", - сказав Березовський.

Він вважає також, що Захід в черговий раз підтвердив абсолютне нерозуміння важливості того, що відбувається в Україні: "Я вважаю, що це в тисячу разів складніше, ніж те, що відбувається в Ірані, в тисячу разів складніше, ніж те, що взагалі відбувається на Близькому Сході, тому що тут вирішується не тільки майбутнє Росії, але взагалі вирішується майбутнє цінностей західних цивілізацій. Ось це ключова крапка, а не Іран".