Чи засвідчила відставка Луценка нову більшість у ВР

Народний депутат від фракції Партії регіонів Борис КОЛЕСНІКОВ вважає, що на даний час рано говорити про можливу нову конфігурацію коаліції в парламенті, і до цього питання потрібно повернутися виключно після виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.КОЛЕСНІКОВ заявив в інтерв’ю журналістам, відповідаючи на запитання, чи означає сьогоднішнє голосування за відставку міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА підтвердження формування нової більшості у ВР.

«Це більшість справедливості за проведення чесних виборів», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ. Він зауважив, що «про більшість ЯНУКОВИЧА можна буде говорити після 7 лютого».

Відповідаючи на запитання журналістів, яким чином фракція Партії регіонів буде діяти, якщо Кабінет міністрів призначить виконуючим обов’язки міністра внутрішніх справ Геннадія МОСКАЛЯ, який сьогодні є одним із заступників міністра, Б.КОЛЕСНІКОВ зауважив, що буде зроблено все, аби в цьому випадку Г.МОСКАЛЬ припинив бути одночасно народним депутатом і заступником міністра. «Він не буде народним депутатом. Він покладе мандат», - сказав Б.КОЛЕСНІКОВ.

Він зауважив, що всі претензії стосовно того, що Г.МОСКАЛЬ вже давно мав скласти свої депутатські повноваження, можна пред’являти тільки до суддів.

За його словами, представники фракції Партії регіонів знову звертатимуться до суду щодо позбавлення Г.МОСКАЛЯ депутатського мандату. «Якщо його призначать виконуючим обов’язки, то буде новий привід для звернення до суду», - додав він.