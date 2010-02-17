Ющенко: буде великою помилкою призначити прем’єром представника ПР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що призначення прем’єр-міністром представника Партії регіонів не сприятиме консолідації країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це чинний глава держави сказав на прес-конференції.

“Думаю, буде велика помилка, якщо прем’єр-міністром стане людина від Партії регіонів, хоча це ймовірно на 99% проти 1%, але це буде велика помилка”, - сказав В.ЮЩЕНКО. При цьому наголосивши, що результати виборів свідчать про те, що новий глава держави має розуміти необхідність консолідації нації, політичних сил. “Не узурпувати владу, не монополізувати, в тому числі виконавчу владу, не робити помилок ТИМОШЕНКО, коли формувалась парламентська більшість через політичну корупцію, коли купуються депутати.., коли поки не заплатиш – ніхто не підніме (руки) це політика не демократична”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО підкреслив важливість діалогу між політичними силами. Він вважає, що Партії регіонів можливо було б доцільно навіть йти на поступки ідеологічного характеру під час таких перемовин. “Політика - це є діалог, це корекція, бо з такими позиціями, з таким догматом, я не думаю, що демократична сила, яку я представляю, або інші демократичні сили можуть піти назустріч і порозумітися. Політика - це компроміс”, - наголосив він.

“Треба розуміти: так, ти виграв, але тобі потрібні партнери, можливо їх ідеологія - це не твоя ідеологія, але якщо ти дбаєш про те, як консолідуватись, ти повинен навчитися подавати руку”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.